Ciolacu: Dacă Ponta candidează la prezidențiale, va trebui să demisioneze sau va fi exclus din PSD

Potrivit datelor preliminare publicate miercuri, economia germană s-a contractat cu 0,2% în 2024. Acesta este al doilea an consecutiv în care Germania a raportat o contracție a PIB-ului, potrivit Oficiului Federal de Statistică, Destatis. Publicarea cifrelor are loc cu câteva săptămâni înainte ca cetățenii germani să meargă la urne pentru a alege un nou guvern.