Jaqueline Cristian, plină de încredere înaintea turului 3 de la Australian Open! Ce a spus despre saltul clasament: „E o schimbare de generație”

16:30

Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu din Liga 1. Actualul antrenor de la CS Tunari e de părere că FCSB este marea favorită la titlu. Mai mult, Alexa e de părere că Rapid nu are şanse în acest an la titlu. În schimb, Alexa vede echipa lui Marius Şumudică favorită în Cupa […] The post Dan Alexa a dat verdictul pentru lupta la titlu: „E favorită clară!” Despre Şumudică: „Are nevoie de asta!” appeared first on Antena Sport.