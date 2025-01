FCSB a revenit în România! Noi imagini cu Darius Olaru, după accidentarea care l-a făcut să rateze transferul la Genoa

18:30

Charles Leclerc, la Ferrari din 2019, a petrecut ultimele patru sezoane din Formula 1 alături de Carlos Sainz. Spaniolul s-a despărţit de Ferrari la finalul sezonului trecut, urmând ca din 2025 să piloteze pentru Williams. Leclerc, acum coechipier cu Lewis Hamilton, este convins că Williams are numai de câştigat pe urma aducerii lui Carlos Sainz […] The post Charles Leclerc, pariu îndrăzneţ după ce Carlos Sainz a ajuns la Williams: „E o chestiune de timp” appeared first on Antena Sport.