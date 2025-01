Guvernul a aprobat calendarul alegerilor prezidențiale, care se vor desfășura pe 4 și 18 mai. În diaspora, votarea începe cu două zile înainte, la ora locală 7, în loc de ora 12 ca până acum, și se va încheia duminică, atunci când în România este ora 21.

16:00

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 15 ianuarie 2025, a hotărât următoarele: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an; menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50% pe an; […]