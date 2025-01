Ministerul Finanţelor a împrumutat 800 de milioane de lei de la bănci

08:50

„Media creșterii taxelor pe muncă, în sectorul IT, de exemplu, este undeva de 650 de lei, atât pierd majoritatea salariaților ce se află în această situație (pierd facilităţi fiscale n. red.). Pentru stat câștigul acesta nu este foarte mare, vorbim undeva la 300 milioane de euro în fiecare an în plus la buget. Firmele din domeniu vor avea de ales și cred că vor alege calea corectă de a încerca să-și susțină angajații, să le ofere soluții pentru a-i păstra și a merge mai departe”, a declarat pentru Termene.ro analistul economic Adrian Negrescu.