Cum influențează Christine Lagarde piețele financiare printr-o încruntare, iar Mario Draghi printr-un zâmbet – studiu

19:40

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Aceasta este prima şedinţă de politică monetară din acest an, informează News.ro. "Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 15 ianuarie 2025, a hotărât următoarele: […]