Rapid îl transferă pe Denis Ciobotariu din această iarnă! Laszlo Dioszegi a anunţat suma pe care o vor plăti giuleştenii

Carlo Ancelotti a venit cu o reacție după ce Real Madrid a fost învinsă cu 2-5 în finala Supercupei Spaniei de rivala Barcelona. Antrenorul galacticilor a devenit ținta criticilor după partida umilitoare din Jeddah. „Los Blancos" au fost cei care au deschis scorul, în minutul 5 al partidei, prin reușita lui KylianMbappe. A fost primul […] „Nu cred că sunt cel mai prost" Carlo Ancelotti, reacţie dură la adresa criticilor după eşecul din Supercupa Spaniei