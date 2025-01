Poșta Română pregătește reduceri de personal. Viitorii disponibilizați pot să nu primească compensații

19:40

Alianţa Sindicatelor din Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţii (ANTIC) le cere angajatorilor din IT şi din sectoarele afectate de ordonanța cu măsuri de austeritate ale guvernului să acopere diferenţele salariale apărute ca urmare a eliminării facilităţilor fiscale, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al sindicatelor din IT, Guvernul a eliminat facilităţile fiscale acordate angajaţilor din sectoarele IT, […] Articolul Angajații din IT cer companiilor să acopere scăderile de salarii după ce guvernul a eliminat facilitățile fiscale apare prima dată în PS News.