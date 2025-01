Continua sirul accidentelor pe partii: La Predeal, un schior a pierdut controlul schiurilor si a fost proiectat 10 metri in padure

10:30

Presedintele in exercitiu al SUA, Joe Biden, care se apropie de sfarsitul mandatului la Casa Alba, a cerut in discursul sau de adio de miercuri modificari ale Constitutiei in partea privind imunitatea prezidentiala, astfel incat presedintii sa nu aiba imunitate pentru infractiunile comise in timpul mandatului, relateaza The Hill. In discursul sau din Biroul Oval,...