Mihai Stoica, anunţ devastator despre Darius Olaru: „Se va opera! Va lipsi câteva luni!”

Jaqueline Cristian s-a calificat în premieră în turul 3 de la Australian Open, după încă un meci solid, 7-5, 7-5 cu Lucia Bronzetti. Sportiva de 26 de ani va deveni la finalul competiţiei cel mai bine clasată jucătoare din România, depăşind-o pe Sorana Cîrstea. După succesul cu italianca mai bine clasată la începutul competiţiei, Jaqueline […]