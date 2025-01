Guvern: 40 de km din DN2B şi DN25 vor fi modernizați din bani europeni

10:00

Începând de la 1 ianuarie 2025, Polonia a extins sistemul de monitorizare a transporturilor internaționale SENT și pentru camioanele înmatriculate în UE și regiunea EFTA. Înregistrarea în sistemul SENT trebuie făcută înainte de intrarea în Polonia. Fiecare operațiune va primi un număr de referință valabil pentru 10 zile, care va fi folosit pentru întreaga călătorie.