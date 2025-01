Ce despăgubiri pot primi clienții în acest an, dacă nu se respectă regulile portării numerelor de telefon: „Portarea se face în cel mult o zi lucrătoare”

10:40

2025 se prefigurează a fi un an cu incertitudini și cu dificultăți de ordin financiar pentru angajații și angajatorii din România, mai ales sub semnul celor mai recente modificări fiscale intrate în vigoare încă de la începutul acestui an, conform wall-street.ro. Deși mulți vor dori să facă o schimbare de job, rămâne de văzut și [...]