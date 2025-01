O comedie tandră

08:10

People shouldn’t think the game is overbecause we have passed 1.5 degrees.The game is never over.Andrew DesslerThe Earl F. Cook Professor of GeosciencesTexas A&M UniversityDirector of Texas Center for Climate Studies Expresia lege de fier se referă la o regulă sau principiu considerat strict, imuabil și inevitabil. Este o lege sau regulă care nu poate […] Articolul Legile de fier ale tranziției energetice apare prima dată în Contributors.