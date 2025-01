Comunicat de presă SC MARKUS GUIDES SRL

17:40

Economia Germaniei s-a contractat pentru al doilea an consecutiv în 2024, subliniind gravitatea recesiunii care afectează puterea manufacturieră a Europei. Oficiul Federal de Statistică a declarat miercuri că cea mai mare economie europeană s-a restrâns cu 0,2% anul trecut, după o scădere de 0,3% în 2023. Analiștii se așteptau la 0,2 %, potrivit Financial Times. […] The post Germania, un motor stricat: cea mai lungă stagnare economică din istoria postbelică first appeared on Ziarul National.