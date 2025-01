ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andrei-Fredy Crăciun, cofondator al Loopple AI, soluţie AI pentru construcţia de website-uri: Vrem ca anul acesta să ajungem la 300.000 de utilizatori şi venituri de 100.000 de euro. În două luni de la lansare avem 10.000 de utilizatori, inclusiv plătitori

Start-up-ul local Loopple AI, ca­re dezvoltă o soluţie bazată pe teh­nologia inteligenţei artificiale pentru construcţia rapidă de website-uri, ţin­teşte să atragă peste 300.000 de utili­za­tori şi să genereze venituri de mini­mum 100.000 de euro până la finalul acestui an, 2025 fiind de altfel şi pri­mul an de funcţionare al businessului sub această formă.

