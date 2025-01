MAE condamnă cu fermitate atacurile iresponsabile ale forţelor ruse care încalcă toate normele dreptului internaţional

19:50

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a declarat luni, într-o emisiune la Realitatea PLUS, că a fost invitat la ceremonia de învestirea a viitorului președinte al SUA, Donald Trump. „Am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. … Articolul Călin Georgescu susține că a fost invintat la învestirea lui Trump: „Am refuzat” apare prima dată în Main News.