Carlos Alcaraz şi Alexander Zverev s-au calificat în optimi la Australian Open! Germanul defilează la Melbourne

15:50

Elias Charalambous a anunţat că Tavi Popescu şi Vlad Chiricheş nu vor evolua în primul meci oficial al anului, FCSB – Hermannstadt, ce va avea loc vineri, de la ora 20:00. Vlad Chriricheş nu s-a mai antrenat cu lotul de pe 9 ianuarie, în timp ce Darius Olaru s-a rupt în meciul cu Hamburg (2-1)