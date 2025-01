Reacția PNL Bucureşti după ce Burduja a fost fotografiat cu o conspiraţionistă în timpul „Revoluţiei Turcoaz”

17:40

Un lider PNL Sector 4, Bogdan Ionuț Grecia, care este și inspector-șef la Departamentul de Audit Public Intern în cadrul companiei de stat Transelectrica, a fost condamnat penal, după ce a fost prins conducând un vehicul sub influența alcoolului, scrie G4Media. Bogdan Grecia este prim-vicepreședintele Biroului Politic PNL Sector 4, iar la recentele alegeri parlamentare, […]