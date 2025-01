Darren Cahill se retrage din tenis! Decizia luată de fostul antrenor al Simonei Halep: „A fost uimitor pentru toţi!”

15:50

Echipa Națională de Fotbal a României are programat un meci de pregătire cu reprezentativa Republicii Moldova pe data de 9 octombrie 2025. Meciul va fi disputat în București, urmând ca oficialii să anunțe ulterior stadionul și ora de start, notează frf.ro. Astfel, partida din octombrie va fi prima disputată între cele două reprezentative în România […] The post FRF a anunţat programul de pregătire al naţionalei din 2025. Elevii lui Mircea Lucescu, duel cu Moldova pentru prima oară în România appeared first on Antena Sport.