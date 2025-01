Intervenție rapidă a pompierilor pentru stingerea unui incendiu pe Calea Mănăștur

13:40

Este un moment de reconectare cu rădăcinile noastre, cu trecutul, dar și de stabilire a unor noi baze pentru viitor. Aceasta are loc în semnul Racului, un semn zodiacal profund emoțional și orientat către familie, intimitate și securitate emoțională. Energia Lunii Pline amplifică sentimentele în aceste direcții, aducând în prim-plan nevoile sufletești, relațiile personale și […]