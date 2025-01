Oradea se promovează la târgurile de turism din Helsinki și Viena

13:10

Municipalitatea băimăreană introduce tarifarea sesiunilor de încărcare a autovehiculelor electrice în stațiile publice. Din 15 ianuarie 2025, Primăria… Baia Mare va taxa încărcarea mașinilor electrice". „Mai ieftin decât la Oradea, Zalău sau Alba"