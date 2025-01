Xi Jinping și Donald Trump au discutat telefonic despre ”un start bun” și ”o lume mai sigură”

21:50

Hoelul de Gheață de la Bâlea Lac va găzdui, începând de sâmbătă, expoziția de artă „Art Inside the Ice" în parteneriat cu Asociația Culturală Fain Art, prin galeria de artă Cluj ART. Expoziția „Art Inside the Ice" cuprinde lucrările a 22 de artiști români (Andreea Alba, Andreea Beatrix Kiss, Atena Diac, Baby Ilyes, Carmen Mîndrișcanu, […]