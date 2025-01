Cum a fost surprins Gheorghe Mustaţă, după o execuţie ratată a lui Juri Cisotti. Liderul galeriei FCSB nu s-a putut abţine

11:40

Andrei Nicolescu iese la atac în cazul lui Jose Homawoo şi îi cere lui Ion Marin să nu mai dezinformeze dinamoviştii. Fundașul în vârstă de 27 de ani a intrat în ultimele șase luni de contract, iar viitorul său la echipa bucureșteană rămâne sub semnul întrebării. Fotbalistul togolez a lipsit de la ultimul amical din […] The post Andrei Nicolescu, dezvăluiri în cazul lui Josue Homawoo. Ce se întâmplă cu fundaşul de la Dinamo: „Îi dezinformează pe fanii noştri” appeared first on Antena Sport.