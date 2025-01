Recodificarea, obligatorie

20:30

Dispozitivele pentru taxe de drum, UTA One și UTA One next, sunt compatibile cu noul sistem de taxare rutieră introdus în Danemarca. La 1 ianuarie 2025, în Danemarca a fost introdus un sistem de taxare bazat pe kilometri care înlocuiește eurovinieta. În celelalte state membre – Olanda, Luxemburg și Suedia – eurovinieta rămâne în vigoare […]