Galați: Un profesor de la Universitatea „Dunărea de Jos” a primit peste 9.000 de euro pentru subiectele de la rezidențiat

10:50

Organizaţiile sindicale din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la care se alătură şi unele structuri asociative ale rezerviştilor militari, vor protesta, vineri, în Capitală, nemulţumite de prevederile ordonanţei trenuleţ. Protestul este autorizat şi se va derula pe traseul Piaţa Universităţii – Piaţa Victoriei, urmând a fi pichetate mai multe ministere. Sindicatele protestează de la …