Bugetul personal: Cum să prioritizezi cheltuielile

Darius Olaru (26 de ani), căpitanul FCSB, ajunge pe masa de operație după accidentarea suferită la umăr în cantonamentul „roș-albaștrilor". Olaru s-a „rupt" în meciul amical FCSB – Hamburg 2-1 și s-a ales cu un umăr dislocat, accidentare în urma căreia, în cele din urmă, va avea nevoie de operație. El a fost supus unui …