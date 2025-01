Cum a fost surprins Gheorghe Mustaţă, după o execuţie ratată a lui Juri Cisotti. Liderul galeriei FCSB nu s-a putut abţine

13:00

Daniel Sanders (KTM) a câştigat, vineri, ediţia din acest an a Raliului raid Dakar, la secţiunea moto, în timp ce românul Emanuel Gyenes (KTM) s-a impus în cursa din Arabia Saudită la categoria Original by Motul (fără asistenţă tehnică). La capătul celor 12 etape, Sanders a avut un avans de 8 min 50 sec faţă […]