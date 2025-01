Aaron Boupendza a revenit în România, după ce a fost exclus din lot de Rapid! Cum a fost surprins la aeroport

13:10

Naomi Osaka, dublă campioană la Australian Open, a fost nevoită vineri să se retragă din competiţia din acest an, ea accidentându-se la meciul din turul al treilea cu Belinda Bencic. Japoneza Osaka juca în turul al treilea al unui turneu de Grand Slam pentru prima dată de când a revenit în competiţii după ce a […]