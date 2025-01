Polonia vrea să coopereze „cât mai strâns posibil” cu SUA, în ciuda unor „dificultăți obiective”, afirmă Donald Tusk

11:00

Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, salută obținierea unui acord de încetarea a focului în Gaza și subliniază importanța implicării țării noastre în eforturile de a aduce pace și stabilitate în Ucraina. „Implementarea acordului dintre Israel și Hamas este vitală nu doar pentru stabilizarea securității în regiune, ci și pentru a aduce încredere acestor oameni […]