Topirea gheții ar putea transforma Groenlanda într-o mare exploatare de minerale critice

23:00

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, spune că nu se retrage din cursa prezidențială și că în curând va lansa un site de donații pentru a strânge banii de care are nevoie pentru a candida, respectiv un buget de 2-3 milioane de euro. Întrebat la Digi24 dacă există vreun scenariu în care s-ar retrage din cursa pentru … The post Nicușor Dan vrea să obțină din donații 2-3 milioane de euro pentru cursa prezidențială appeared first on spotmedia.ro.