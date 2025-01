Germania va fi principala țintă europeană a tarifelor comerciale impuse de Donald Trump, avertizează ministrul german al economiei

12:10

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat Europa că nu are "nicio șansă" împotriva Rusiei fără Ucraina, informează Politico Europe. Într-o declarație pentru postul de presă polonez Onet, Zelenski a declarat că victoria Ucrainei este vitală pentru a opri Kremlinul înainte ca acesta să poată invada restul Europa. "Europa fără armata ucraineană nu va face față […]