Charge Cars găsește noi proprietari pentru a relua dezvoltarea modelului său, un muscle car ...

Germanii de la BMW M au avut parte de încă un an cu vânzări record la nivel mondial în 2024. Acesta este al 13-lea an consecutiv de creșteri pentru divizia de performanță a mărcii bavareze. Anul trecut, BMW M a vândut în total 206.582 de mașini noi la nivel mondial. Acest număr reprezintă 9.4% din producția totală a mărcii germane din 2024.Pentru al treilea an la rând, cel mai vândut model al diviziei de performanță a fost modelul...