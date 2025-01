TikTok s-a închis în SUA cu câteva ore înainte ca interdicția aplicației să intre în vigoare. Trump, singura speranță a chinezilor

13:40

Olimpia Dumitriu, profesoară la Facultatea de Medicină a Universității „Dunărea de Jos" din Galați, a fost pusă sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi luat mită de la o rezidentă. Concret, profesoara ar fi acceptat să primească 9.200 de euro, sub formă de mită, pentru a o ajuta pe rezidenta respectivă