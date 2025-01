Carlos Alcaraz, avertisment pentru Novak Djokovic după calificarea în sferturi la Australian Open 2025. A stârnit hohote de râs

12:50

Meciul U Cluj – Gloria Buzău va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 14:30. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău are şansa de a reveni pe primul loc al Ligii 1. Remiza celor de la FCSB cu FC Hermannstadt i-a poziţionat pe campionii României, provizoriu, pe primul loc în Liga 1, […]