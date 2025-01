Ministrul de extrema dreapta al politiei din Israel, Ben-Gvir, paraseste guvernul in semn de protest fata de acordul de incetare a focului semnat cu Hamas

11:10

Comisia Cladirilor de Patrimoniu din New York a aprobat in aceasta saptamana o cerere pentru instalarea unei porti care sa tina departe turistii care vin sa isi faca poze in fata cladirii emblematice care a fost folosita la turnarea serialului Sex and the City, informeaza AP. Cladirea impunatoare cu trei etaje din cartierul istoric Greenwich...