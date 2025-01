Călin Georgescu reacţionează după informaţiile potrivit cărora mama sa ar fi făcut parte din Mişcarea Legionară

13:40

Reputaţia autoproclamată de and #39; and #39;gamer and #39; and #39; de înalt nivel a lui Elon Musk a avut de suferit vineri, când iubitori ai jocurilor video au glumit pe seama celui mai bogat om din lume după o performanţă dezastruoasă a acestuia într-o partidă de gaming difuzată în direct