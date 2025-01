Vaslui | Accident in comuna Muntenii de Jos dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului

Un accident rutier s-a produs la amiaza in comuna Muntenii de Jos, dupa ce un... Articolul Vaslui | Accident in comuna Muntenii de Jos dupa ce un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului apare prima dată în TeleM Regional.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TeleM Iași