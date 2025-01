Răzvan Marin, două pase de gol în victoria lui Cagliari! Mijlocaşul român, cel mai bun de pe teren

20:40

Specialiștii i-au oferit lui Andrei Ivan cea mai mică notă de pe teren, la primul meci pentru Adanaspor. Românul nu a impresionat în prima partidă pentru echipa din liga a 2-a turcă. Mihai Rotaru l-a împrumutat pe Andrei Ivan la Adanaspor în această iarnă. Românul are acum o misiune dificilă în Turcia: salvarea de la […] The post Andrei Ivan a primit cea mai mică notă, la primul meci pentru Adanaspor! Specialiștii nu au avut milă de atacantul român appeared first on Antena Sport.