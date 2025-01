Devine o modă – Încă un fost sportiv, în ringul de box

18:40

Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a ajuns pe orbită în zborul său inaugural, sporind ambițiile lui Jeff Bezos de a contesta poziția SpaceX a lui Elon Musk pe piața lansării de sateliți. Racheta de 98 de metri a fost lansată de la stația Cape Canaveral din Florida, joi, la ora 02.03, cu cinci […] The post Competiția ”miliardarilor spațiali”: Jeff Bezos vs Elon Musk first appeared on Ziarul National.