AUR neagă că George Simion ar fi plătit pentru a participa la ceremoniile de învestire ale lui Trump, susține că a fost invitat în calitate de vicepreședinte al ECR

Durov condamnă infracțiunile facilitate de Telegram. Durov condamnă infracțiunile facilitate de platformă. Pavel Durov, fondatorul aplicației Telegram, a fost pus sub acuzare la Paris pentru complicitate în activități criminale. În cadrul interogatoriilor, Durov a recunoscut că a înțeles gravitatea acuzațiilor aduse platformei sale și că este „dezgustat" de infracțiunile facilitate de platformă. Acuzațiile aduse lui Durov La sfârșitul lunii august, Pavel Durov a fost pus sub acuzare pentru complicitate în diverse activități ilicite facilitate de Telegram.