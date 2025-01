„Este mai palpitant aşa!” Louis Munteanu, reacţie clară după ce CFR Cluj s-a încurcat cu Botoşani! Ce a spus despre lupta la titlu

08:40

Situație delicată la Genoa! Dan Şucu va trebui să aleagă între antrenorul Patrick Vieira sau atacantul Mario Balotelli. Presa din Italia relatează că zilele italienilor în lotul „Grifonilor" sunt numărate după ce tehnicianul nu l-a inclus în lot în meciul AS Roma – Genoa 3-1, din etapa 21 din Serie A. Jurnaliștii din Peninsulă susțin […] The post „Ruptura este ireparabilă!" Dan Șucu, obligat să aleagă între Patrick Viera și Mario Balotelli: „Unul pleacă"