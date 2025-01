Zeljko Kopic a tras concluziile, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova! Ce jucător a remarcat şi ce a spus despre Alexandru Mitriţă

12:20

Lionel Messi a marcat primul gol din 2025 în amicalul Inter Miami – Club America 2-2 (3-2 d.l.d). Starul argentinian nu s-a putut bucura pe deplin din cauza atmosferei ostile din tribună. Fanii echipei adverse l-au huiduit copios. Mexicanii au deschis scorul în minutul 31, dar Lionel Messi a restabilit egalitatea la scurt timp distanţă.