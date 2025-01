TikTok a anunțat că își restabilește serviciul în SUA

18:00

George Simion anunță că se duce în SUA, la inaugurarea lui Donald Trump. „Nu am plătit, am fost invitat să fiu acolo”, a spus el într-un mesaj video postat pe Facebook. „Voi fi în SUA la inaugurarea lui Donald Trump, nu am plătit, am fost invitat să fiu acolo ca vicepreședinte al ECR (Conservatorilor și […]