Ce facem astăzi, 20 ianuarie 2025, în Timișoara?

În fiecare an, insulele Shetland din nordul Scoției devin scena unui spectacol impresionant care aduce la viață tradițiile și legendele vikingilor. Up Helly Aa este un festival care celebrează moștenirea vikingă a regiunii, este o sărbătoare plină de energie, culori și simboluri. Festivalul are aproape 130 de ediții oficiale și continuă să adune mii de participanți din întreaga lume în fiecare an.