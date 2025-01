Klaus Iohannis, președintele care mai are energie pentru două-trei mandate, și-a făcut operatie de blefaroplastie

19:50

Imaginile cu domnul Călin Georgescu pe Otopeni, părăsind țara înaintea protestului din fata Curții Constituționale, conțin un detaliu cu puternic impact emoțional: cavalerul firului divin are căști fără fir. Dar cu siguranță nu sunt căști […] The post Călin Georgescu umblă cu căști în ureche. Dar nu sunt căști 5G, sunt căști telepatice appeared first on IMPACT.ro.