Mihai Rotaru i-a băgat în şedinţă pe jucători, imediat după remiza cu Dinamo! Ce l-a nemulţumit pe patronul oltenilor

Jacques Villeneuve a dezvăluit pilotul care are cele mai mari șanse să părăsească grila după sezonul 2025. Fostul campion mondial din Formula 1 în anul 1997 a susţinut că nici o altă echipă nu dorește să semneze cu pilotul în cauză. O dată cu începutul sezonului 2025, mai mulți piloți din Formula 1 intră sub […]