VIDEO | Un hoţ care i-a furat unei femei telefonul din buzunar, prins de un poliţist aflat în timpul liber

13:40

Aproape 10.000 de euro costă curățenia în parcarea supraetajată Park & Ride Pantelimon. Contractul dintre Primăria Municipiului București (PMB) și firma „Deja Vu International”, câștigătorul licitației, a intrat în vigoare în aprilie 2024 și avea o durată de 9 luni, dar a fost prelungit până la 30 aprilie 2025. „Prestarea serviciilor de cutățenie în parcarea […] The post 10.000 de euro pentru curățenia în parcarea supraetajată Park & Ride Pantelimon. Firma „Deja Vu International”, câștigătoarea licitației appeared first on Buletin de București.