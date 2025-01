Marcel Ciolacu, un talent al mersului pe trotineta electrică, l-a invitat pe Netanyahu la București, deși acesta are mandat de arestare de la CPI

08:00

Real Madrid – Celta Vigo, meci contând pentru optimile de finală din Cupa Spaniei, este programat, joi, 16 ianuarie, de la ora 22:30, pe Santiago Bernabeu, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post Copa del Rey: Real Madrid vs Celta Vigo – „Galacticii”, mari favoriţi appeared first on IMPACT.ro.