Donald Trump se întoarce astăzi la Casa Albă. Depune jurământul, apoi va semna un număr record de ordine executive

Paris Saint-Germain pare hotărâtă să-l aducă pe Radu Drăgușin în ianuarie, fiind dispusă să ofere nu mai puțin de 50 de milioane de euro pentru fundașul central român. Cu toate acestea, evoluția sa de miercuri seara, în meciul pierdut de Tottenham cu Arsenal, a atras critici dure din partea presei și a fanilor, punând sub […]