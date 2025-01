Junioarele Diana Simionescu şi Anamaria Federica Oana, out în turul 2 de la Australian Open

14:40

A apărut cea mai dură reacţie după meciul U Cluj – Gloria Buzău, scor 2-1, din etapa a 22-a a Ligii 1. Ardelenii au fost conduşi până în minutul 84, dar au întors rezultatul după două penalty-uri dictate cu VAR. Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Lucian Romaşcanu, afirmă, duminică, într-o postare pe Facebook, că arbitrul Istvan […] The post „Ruşine, Istvan Kovacs!” Cea mai dură reacţie după scandalul de arbitraj de la U Cluj – Gloria Buzău 2-1: „Nu are ce căuta la VAR” appeared first on Antena Sport.